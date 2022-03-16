"Укрзалізниця" запускает поезд Черновцы–Львов в экспериментальном режиме

"Укрзалізниця" с 17 марта запускает региональный поезд сообщением Черновцы – Львов с целью изучения спроса на перевозки.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"С целью изучения пассажиропотока в сообщении Черновцы – Львов – Черновцы возобновляется движение регионального поезда №702/701, который будет курсировать по этому маршруту с остановками на станциях "Снятин", "Коломыя", "Ивано-Франковск" и "Ходоров", – говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Львова в 18:10, с остановками на станции "Ходоров" 19:07-19:10, "Ивано-Франковск" 20:11-20:14, "Коломыя" 21:00-21:02, "Снятин" 21:30-21:32, и будет прибывать в Черновцы в 22:14.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Черновцов в 06:04, с остановками в Снятине 06:40-06:42, Коломые 07:08-07:11, Ивано-Франковске 07:57-08:00, Ходорове 08:57-08:58 и будет прибывать во Львов в 09:53.

"Обращаем внимание пассажиров, что региональный поезд в указанном сообщении будет курсировать в экспериментальном режиме. Просим внимательно следить за сообщениями о возможных изменениях в расписании его движения на официальных информационных ресурсах "Укрзализныци" и непосредственно на вокзалах", - отмечается в сообщении.

Экономическая правда