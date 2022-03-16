Россиян задобрят увеличением соцвыплат

У Росії буде збільшена мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, зарплати бюджетників, соцвиплати та пенсії. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє сайт Кремля.

Путін доручив главам регіонів вжити "вичерпних заходів" щодо забезпечення соціально-економічної стабільності. Серед них – проведення одноразових виплат; допомога бізнесу; вживання заходів для усунення підвищеного попиту та ін.