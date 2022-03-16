Путин заявил, что Россию ждет рост безработицы и инфляции
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ждут новые экономические реалии и структурные изменения экономики, они приведут к росту безработицы и инфляции.
Об этом он заявил на совещании о поддержке регионов, его слова передают росСМИ.
По его словам, задача властей минимизировать эти последствия.
Относительно падения экспорта впоследствии санкций, он заявил, что нужно не сокращать производство, а направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны", - сказал Путин.
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