Путин заявил, что Россию ждет рост безработицы и инфляции

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ждут новые экономические реалии и структурные изменения экономики, они приведут к росту безработицы и инфляции.

Об этом он заявил на совещании о поддержке регионов, его слова передают росСМИ.

По его словам, задача властей минимизировать эти последствия.

Относительно падения экспорта впоследствии санкций, он заявил, что нужно не сокращать производство, а направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны", - сказал Путин.