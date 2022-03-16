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Укр / Рус

Путин заявил, что Россию ждет рост безработицы и инфляции

Среда, 16 марта 2022, 16:36

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ждут новые экономические реалии и структурные изменения экономики, они приведут к росту безработицы и инфляции.

Об этом он заявил на совещании о поддержке регионов, его слова передают росСМИ.

По его словам,  задача властей минимизировать эти последствия.

Относительно падения экспорта впоследствии санкций, он заявил, что нужно не сокращать производство, а направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны", - сказал Путин. 

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