В 17 тысячах украинских компаний среди владельцев есть граждане России или Белоруси
Среда, 16 марта 2022, 14:33
В 17 тысячах активных украинских компаний, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров которых хотя бы один гражданин или резидент Российской федерации или Беларуси.
Об этом сообщает YouControl в пресс-релизе.
По их данным, украинских компаний, имеющих связи с Россией – около 13 800, из Беларуси – 3 300.
"Сотрудничество с контрагентами из стран-агрессоров, несомненно, рисковано из-за чрезвычайно высокой вероятности возникновения негативных финансовых последствий, операционных потерь, порчи репутации", - отметил заместитель директора по правовым вопросам компании Данило Глоба.
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