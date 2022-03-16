В 17 тысячах украинских компаний среди владельцев есть граждане России или Белоруси

В 17 тысячах активных украинских компаний, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров которых хотя бы один гражданин или резидент Российской федерации или Беларуси.

Об этом сообщает YouControl в пресс-релизе.

По их данным, украинских компаний, имеющих связи с Россией – около 13 800, из Беларуси – 3 300.

"Сотрудничество с контрагентами из стран-агрессоров, несомненно, рисковано из-за чрезвычайно высокой вероятности возникновения негативных финансовых последствий, операционных потерь, порчи репутации", - отметил заместитель директора по правовым вопросам компании Данило Глоба.