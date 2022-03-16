РФ потеряет 3 миллиона баррелей собственной добычи нефти из-за санкций

Международное энергетическое агентство оценило нефтяные потери РФ из-за санкций в 3 млн баррелей в сутки, при том что Россия экспортирует всего 7-8 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные МЭА.

"Мы видим сокращение общего (российского) экспорта на 2,5 млн б/д, из которых на нефть приходится 1,5 млн б/д, а нефтепродукты – на 1 млн б/д", – рассказывает МЭА.

График производства российской нефти и конденсата, млн баррелей в сутки Reuters , Мэа

Кроме того, прогнозируется понижение внутреннего спроса России на нефтепродукты. МЭА считает, что "эти потери могут усилиться, если запреты или публичное давление ускорятся".

Россия ежедневно экспортирует от 7 до 8 миллионов баррелей нефти и продовольствия.

Экспорт российской нефти по странам назначения. Больше всего 29% и 16% приходится на ЕС (нефть и нефтепродукты соответственно) Reuters , Мэа

МЭА также снизило свой прогноз мирового спроса на нефть на ІІ-IV кварталы 2022 года на 1,3 млн б/д. За весь год компания снизила свой прогноз роста на 950 тысяч б/д до 2,1 млн б/д. То есть в среднем спрос, по прогнозу, составит 99,7 млн б/д.

В этом году дефицит предложения нефти ожидается в размере 700 тысяч б/д во втором квартале.