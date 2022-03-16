Отдых в РФ может подорожать на 10-30%
Среда, 16 марта 2022, 11:16
Туроператоры в РФ считают, что летом цены на отдых в российских гостиницах и санаториях вырастут на 10-30%, некоторые отели уже объявили о повышении стоимости услуг.
Об этом передает Интерфакс.
В основном, это связано с повышением цен на продукты питания. Поэтому некоторые туроператоры уже продают только размещение с возможностью оплатить питание на месте.
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