Отдых в РФ может подорожать на 10-30%

Туроператоры в РФ считают, что летом цены на отдых в российских гостиницах и санаториях вырастут на 10-30%, некоторые отели уже объявили о повышении стоимости услуг.

Об этом передает Интерфакс.

В основном, это связано с повышением цен на продукты питания. Поэтому некоторые туроператоры уже продают только размещение с возможностью оплатить питание на месте.