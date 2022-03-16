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Укр / Рус

Отдых в РФ может подорожать на 10-30%

Среда, 16 марта 2022, 11:16

Туроператоры в РФ считают, что летом цены на отдых в российских гостиницах и санаториях вырастут на 10-30%, некоторые отели уже объявили о повышении стоимости услуг.

Об этом передает Интерфакс.

В основном, это связано с повышением цен на продукты питания. Поэтому некоторые туроператоры уже продают только размещение с возможностью оплатить питание на месте.

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Экономическая правда
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