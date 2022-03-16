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Fitch сочтет дефолтом купонные выплаты РФ по облигациям в рублях

Среда, 16 марта 2022, 09:45

Рейтинговое агентство Fitch заявило, что сочтет дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях.

Об этом пишет Reuters.

"Оплата в местной валюте российских купонов еврооблигаций, подлежащих уплате 16 марта, будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода", - говорится в сообщении Fitch.

В случае выплаты в рублях, отмечает Fitch, рейтинги соответствующего выпуска будут понижены до "D".

А долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ в иностранной валюте – к "RD" (ограниченный дефолт), если купонные выплаты не будут произведены в долларах до конца 30-дневного льготного периода.

Напомним:

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов, и уже в среду за ним может быть объявлен дефолт. Есть три сценария того, как могут развернуться события для недавно одной из крупнейших экономик мира.

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Россия облигации дефолт Fitch

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