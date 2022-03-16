Fitch сочтет дефолтом купонные выплаты РФ по облигациям в рублях
Рейтинговое агентство Fitch заявило, что сочтет дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях.
Об этом пишет Reuters.
"Оплата в местной валюте российских купонов еврооблигаций, подлежащих уплате 16 марта, будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода", - говорится в сообщении Fitch.
В случае выплаты в рублях, отмечает Fitch, рейтинги соответствующего выпуска будут понижены до "D".
А долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ в иностранной валюте – к "RD" (ограниченный дефолт), если купонные выплаты не будут произведены в долларах до конца 30-дневного льготного периода.
Напомним:
Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов, и уже в среду за ним может быть объявлен дефолт. Есть три сценария того, как могут развернуться события для недавно одной из крупнейших экономик мира.
Экономическая правда
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