Все четыре действующих АЭС продолжают стабильно производить электроэнергию – Энергоатом

Все четыре действующих атомных электростанции Украины по состоянию на 9:00 16 марта продолжают стабильно производить электрическую энергию.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.

Их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

В условиях военного положения и полномасштабной агрессии России НАЭК "Энергоатом" ужесточил контроль и определил исключительную приоритетность вопросов безопасности ядерных установок над всеми остальными", - говорится в сообщении.

Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем.

"Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 12 сутки находятся под контролем их военных формирований. По состоянию на сегодняшнее утро на территории станции полсотни единиц вражеской техники и множество российских военных, много взрывчатки и оружия. Оккупанты продолжают взрывать на территории станции снаряды и неразорвавшиеся мины, когда они ее обстреливали. Взрывы слышны далеко за пределами площадки АЭС", - говорят в Энергоатоме.

При этом все 6 энергоблоков Запорожской АЭС обслуживаются украинским персоналом, изменения имеют возможность ротации.

"Формально кафиры не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков. Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию ​​тщательно проверяется вооруженными террористами. В результате этого ядерная рада угрозой", - подчеркивает Энергоатом.

Кроме этого, из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарством первой необходимости.

Экономическая правда