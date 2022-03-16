Джонсон ищет новые источники поставок нефти для Великобритании

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправляется в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию в рамках усилий по обеспечению страны нефтью и нефтепродуктами за счет дополнительных поставок с Ближнего Востока.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на арабские СМИ.

Поскольку Британия и другие западные страны сталкивается с растущими ценами на энергоносители, Джонсон постарается побудить производителей увеличить объем производства и обеспечить другие поставки, чтобы помочь потребителям и снизить зависимость от российского экспорта.

"Великобритания создает международную коалицию, чтобы справиться с новой реальностью, с которой мы сталкиваемся. Мир должен отучить себя от российских углеводородов", – говорится в заявлении Джонсона.

Он отметил, что "Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты являются ключевыми международными партнерами в этих усилиях".

Британские СМИ считают, что премьер также попытается склонить арабских лидеров к тому, чтобы они присоединились к более жесткому давлению Запада на Россию в связи с ее войной в Украине.



