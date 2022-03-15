Кабмин ликвидировал две "истощенные" шахты
Вторник, 15 марта 2022, 20:15
Кабинет министров ликвидировал две истощенных шахт "Золотое" (ГП "Первомайскуголь") и "Великомостовская" (ГП "Львовуголь").
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
По данным Минэнерго, добыча шахты "Золотое" в январе 2022 года составила 20 тонн при добыче "Первомайскугля" 13,66 тыс. тонн, "Великомостовский" - 9,8 тыс. тонн при добыче "Львовуголь" 67,078 тыс. тонн.
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