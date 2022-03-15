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Топливо подешевеет: Рада обнулила акциз на бензин, "дизель" и сжиженный газ

Вторник, 15 марта 2022, 19:45

Верховная Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который, в частности, предусматривает нулевую ставку акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

На период действия военного положения операции по поставке на таможенную территорию Украины и ввоза на нее бензинов моторных, тяжелых дистиллятов и сжиженного газа, а также нефти или нефтепродуктов облагаются налогом по ставке 7%.

Ставка акциза устанавливается на уровне 0 евро за 1 тысячу литров. Нулевой акциз устанавливается на бутан, изобутан, сжиженный газ и другие газы, тяжелые дистилляты, другие нефтепродукты, бензин.

Изменения в Налоговый кодекс инициированы Кабинетом министров, который отметил, что реализация законопроекта позволит обеспечить население страны горючим без увеличения рыночных цен.

Экономическая правда

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