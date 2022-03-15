Бизнесу и предпринимателям с оборотом до 10 милилардов снизили единый налог до 2%

Верховная Рада приняла законопроект о налоговых стимулах, который, в частности, позволяет компаниям и физлицам-предпринимателям с оборотом до 10 миллиардов гривень уплачивать единый налог в размере 2%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Законопроект предусматривает возможность ФЛП и юрлицам с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог в размере 2% по правилам, установленным для третьей группы его плательщиков. Законом также разрешили уплачивать ФЛП первой и второй группы единый налог на добровольной основе.

Кроме этого, Верховная Рада освободила потребителей от ответственности перед кредитодателем по потребительским кредитам, а также освободила от уплаты НДФЛ помощь пострадавшим от российской агрессии.

Документ также устанавливает, что с 24 февраля 2022 года налогоплательщики на территории, где продолжаются боевые действия, освобождаются от уплаты налога на землю.

Налогоплательщики не будут уплачивать НДС за товары, уничтоженные во время войны, переданные на нужды обороны. Закон освобождает от НДФЛ благотворительную помощь, предоставленную участникам боевых действий и лицам, проживающим на территории боевых действий.

Экономическая правда