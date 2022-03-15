ЕС потратил более 12 миллиардов евро на закупку российских энергоносителей с начала войны
Вторник, 15 марта 2022, 18:18
Начиная с 24 февраля страны Европейского Союза потратили на закупку российского угля, нефти и газа 12,6 миллиарда евро.
Об этом сообщается на сайте Europe beyond coal.
В частности, с начала военной агрессии РФ по отношению к Украине по состоянию на 15 марта на покупку нефти страны Евросоюза потратили 6,2 млрд евро, газа – 5,8 млрд евро, угля – 590 млн евро.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua