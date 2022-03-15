Торгово-информационная платформа Refinitiv приостанавливает доступ к своим продуктам и услугам в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины приветствует решение одной из крупнейших торгово-информационных платформ Refinitiv (ранее – Reuters) приостановить доступ клиентов из россии ко всем своим продуктам и услугам.

В ответ на обращение Нацбанка Refinitiv приостановил предоставление услуг в сфере передачи данных и аналитики всем клиентам, работающим на территории россии.

Это стало следующим шагом после прекращения доступа к продуктам, содержащим новости и комментарии для клиентов в россии", - говорится в позиции Нацбанка.

Также ожидается решение об отключении финучреждений агрессора от терминалов Bloomberg на аналогичное обращение НБУ.

Напомним:

Ранее Национальный банк Украины призвал крупнейшие платформы для торговли ценными бумагами Bloomberg, Refinitiv и LSEG business (ранее Reuters) отключить российских и белорусских пользователей.

Экономическая правда