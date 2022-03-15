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Укр / Рус

Украинцы заблокировали движение транспорта с российскими и белорусскими номерами из Польши

Вторник, 15 марта 2022, 16:57

Крупнейший в Европе международный автомобильный пункт пропуска Кукурыки — Козловичи (Польша — Белоруссия) украинцы заблокировали для проезда грузовых фур с российскими и белорусскими номерами.

На это жалуются менеджеры российских транспортно-логистических компаний.

Они отмечают, что суммарная длина очереди со стороны Польши и Белоруссии составила около 30 км. А сам митинг проходит с пятницы 11 марта.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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