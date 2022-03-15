Украинцы заблокировали движение транспорта с российскими и белорусскими номерами из Польши
Вторник, 15 марта 2022, 16:57
Крупнейший в Европе международный автомобильный пункт пропуска Кукурыки — Козловичи (Польша — Белоруссия) украинцы заблокировали для проезда грузовых фур с российскими и белорусскими номерами.
На это жалуются менеджеры российских транспортно-логистических компаний.
Они отмечают, что суммарная длина очереди со стороны Польши и Белоруссии составила около 30 км. А сам митинг проходит с пятницы 11 марта.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua