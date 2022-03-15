УЗ предлагает бизнесу свои мощности в центральной и западной Украине: детали

Укрзализныця предлагает бизнесу свои мощности, приглашает присоединиться к строительству терминалов на западных границах и поможет аграриям с логистикой удобрений и дизельного горючего.

Об этом заявил глава правления УЗ Александр Камышин.

По его словам, УЗ поможет выстроить новую экономику Украины.

"В мирное время железная дорога была главной артерией экономики. Во время войны мы стали опорой безопасности. Эвакуация и гуманитарка уже стали частью нашей ежедневной системной работы, и здесь мы уже тоже работаем по графику", - сказал Камышин.

По словам руководителя компании, УЗ начнет с трех составляющих.

1. #железный_технопарк. Укрзализныця предлагает свои производственные мощности в центральной и западной Украине для релокации производств с востока страны.

"Эти все избыточные цеха и другая производственная инфраструктура были для нас обузой в мирное время, а сейчас дают нам возможность разместить посторонние производства. По сути, вместе с Минэкономики мы строим на производственной инфраструктуре УЗ большой технопарк", - отметил Камышин.

"Если вы производитель и потеряли возможность продолжать работу, обращайтесь, скажите, что вам нужно для возобновления производства, и мы подберем для вас производственную площадку на базе наших мощностей.

Контакт: Евгений Сергеевич +38 050 452 22 15", - добавляют в УЗ.

2. #железный_терминал. "В мирное время практически весь экспорт и импорт Украины ориентировался на морские порты. Война показала, что такая стратегия ненадежна, когда рядом бешеный сосед. Война скоро закончится, но бешеный сосед останется.

Поэтому нам нужно строить инфраструктуру для развития экспорта и импорта через западные границы. Это и будет настоящая евроинтеграция", - говорится в сообщении.

"Совместно с Минэкономики мы предлагаем частному бизнесу строить #железные_терминалы на стыках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Мы предоставим главное - железнодорожную инфраструктуру. Остальные помогут местные власти.

Вчера проговорили это с губернаторами Львовщины Максимом Козицким и Закарпатьем Виктором Никитой, а также мэром Львова Андреем Садовым. Все они поддерживают такую ​​инициативу", - добавил глава УЗ.

Контакт: Ярослав Андреевич +380634629031.

3. #железная_посевная. Совместно с МинАгро УЗ поможет аграриям с логистикой дизтоплива и удобрений.

"Довольно таскать тракторами российский металлолом, пора сеяться", - резюмировал Камышин.

📞Контакт: Татьяна +38 093 756 24 21.

Экономическая правда