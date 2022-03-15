Вконтакте допускает технический дефолт

VK Company Limited, которая владеет российской соцсетью Вконтакте допустила возможность технического дефолта по облигациям на 400 миллионов долларов с погашением в 2025 году.

Об этом говориться в сообщении компании.

Такая вероятность появилась из-за того, что торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE) были приостановлены 3 марта.

В случае, если торги приостанавливаются на 10 дней и более, держатели бондов в праве потребовать досрочного погашения. Как уточнили в VK, держатели смогут потребовать досрочного погашения уже 16 марта.

"Если произойдет "Событие Делистинга", компания будет продолжать действовать добросовестно и намерена начать переговоры с держателями облигаций, чтобы найти подходящее решение в данных обстоятельствах; при этом нет гарантии, что такие переговоры будут успешными", - отмечают в сообщении.

Если же компания не сможет успешно провести переговоры с держателями облигаций и не выплатит соответствующую сумму основного долга по облигациям в течение трех дней с даты наступления срока платежа или не выплатит проценты в течение 14 дней, наступит технический дефолт.

"Компания намерена как можно скорее начать переговоры со всеми держателями облигаций для обсуждения возможных альтернатив реализации держателями облигаций права предъявления к погашению", - резюмируется там.