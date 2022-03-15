Лукашенко говорит, что европейские страны просят у Беларуси продукты питания

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что западные страны просят у Беларуси "хотя бы немного муки, гречки и соли".

Лукашенко цитирует государственное издание БЕЛТА.

"Посмотрите, кто бы мог подумать: мы все время – ваши жены, некоторых – куда ездили тряпки покупать или еще что-нибудь? В Литву, в Польшу. Там все было дешево. Продукты питания дешевле, еще что-то и т.д. Потому что демпинговал весь Запад, поставляя продукцию в Литву, зная, что мы ее там купим. Мы вывозили валюту", - утверждает самопровозглашенный президент Беларуси.

Он считает, что сейчас сложилась обратная ситуация, когда "на сопредельной стороне" нуждаются в продуктах питания из Беларуси.

"Что сегодня происходит... Граница же была закрыта, боялись ковыда из Беларуси. Но ведь дело не в ковиде, вы понимаете. Границу закрыли, чтобы мы туда не двигались. Сегодня забыли о беженцах, о ковиде.

Открыли границу и просят: хотя бы чуть-чуть муки, гречки и соли. Ну, благо, "Мозырьсоль" работает, можем тоннами, тысячу тонн продать этой соли. Это тоже наши возможности, чтобы вы знали. Едут, чтобы бензин заправить бак. И будут ехать", – заявил Лукашенко.

Экономическая правда