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Укр / Рус

В Центробанке РФ заявили про спрос на золото со стороны населения

Вторник, 15 марта 2022, 14:25

Центробанк России приостанавливает покупку золота у кредитных организаций, чтобы создать условия для удовлетворения спроса населения.

Об этом финорганизация сообщает в соцсетях.

"В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций", - говориться в сообщении.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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