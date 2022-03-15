В Центробанке РФ заявили про спрос на золото со стороны населения

Центробанк России приостанавливает покупку золота у кредитных организаций, чтобы создать условия для удовлетворения спроса населения.

Об этом финорганизация сообщает в соцсетях.

"В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций", - говориться в сообщении.