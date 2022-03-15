В Центробанке РФ заявили про спрос на золото со стороны населения
Вторник, 15 марта 2022, 14:25
Центробанк России приостанавливает покупку золота у кредитных организаций, чтобы создать условия для удовлетворения спроса населения.
Об этом финорганизация сообщает в соцсетях.
"В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций", - говориться в сообщении.
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