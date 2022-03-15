Яресько рассказала, как нужно будет восстанавливать Украину после войны
Восстановление жилья и инфраструктуры украинских городов и сел должно начаться после проведения инвентаризации разрушенных активов.
Об этом заявила экс-министр финансов Наталья Яресько в интервью Forbes.
"Речь идет о столь крупных масштабах разрушений, что уже сейчас нужно разрабатывать варианты, где и как взять не менее нескольких сот миллиардов долларов на восстановление. Возможно, нужно лоббировать изменения в законодательство стран G20, что позволило бы использовать на репарации замороженные активы России и Беларуси", – заявила она.
Яресько, работавшая над восстановлением Пуэрто-Рико после урагана, сообщила, что Украине нужно будет провести инвентаризацию разрушенных активов.
"Сюда входит оценка необходимости восстановления. Украине понадобится большое количество таких engineering assessments. Когда мы проводили их в Пуэрто-Рико, нам физически не хватало экспертов, так что только инвентаризация заняла несколько лет. Чтобы провести ее как можно скорее – а это важно – необходимо привлечь большое количество международных экспертов", – сообщила экс-министр.
После этого, по ее словам, нужно определиться со стратегией восстановления – ее можно проводить по отраслям или регионам.
"Необязательно строить на том же месте. Во многих местах люди не хотели возвращаться", – сообщила она.
Денежные средства, которые будут аккумулированы на восстановление, необходимо собрать в рамках определенного траста, чтобы обеспечить прозрачность их использования.
"Государство, так или иначе, будет центральным звеном этого процесса, но очевидно, что непосредственно работы должны выполнять частные компании. По аналогии с "Укравтодором": он занимается вопросом дорог, но подряды выполняют, например, строительные фирмы", – сказала Яресько.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua