Korean Air до конца апреля приостанавливает пассажирские и грузовые рейсы в Москву
Korean Air приостанавливает все пассажирские и грузовые перевозки в Москву и Владивосток и обратно до конца апреля.
Это компания подтвердила в комментарии CNN.
Грузовые рейсы с промежуточной посадкой в Москве также включены в остановку.
Korean Air также меняет маршруты своих рейсов во избежание российского воздушного пространства, ссылаясь на "эксплуатационные проблемы и проблемы безопасности".
Рейсы из Сеула в Европу будут перенаправлены в Китай, Казахстан и Турцию, что увеличит время полета на 2 часа 45 минут.
Рейсы из восточных районов Северной Америки в Сеул будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан, что добавит около двух часов для некоторых рейсов.
Экономическая правда
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