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Korean Air до конца апреля приостанавливает пассажирские и грузовые рейсы в Москву

Вторник, 15 марта 2022, 12:33

Korean Air приостанавливает все пассажирские и грузовые перевозки в Москву и Владивосток и обратно до конца апреля.

Это компания подтвердила в комментарии CNN.

Грузовые рейсы с промежуточной посадкой в ​​Москве также включены в остановку.

Korean Air также меняет маршруты своих рейсов во избежание российского воздушного пространства, ссылаясь на "эксплуатационные проблемы и проблемы безопасности".

Рейсы из Сеула в Европу будут перенаправлены в Китай, Казахстан и Турцию, что увеличит время полета на 2 часа 45 минут.

Рейсы из восточных районов Северной Америки в Сеул будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан, что добавит около двух часов для некоторых рейсов.

Экономическая правда

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авиа Россия

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