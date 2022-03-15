Korean Air до конца апреля приостанавливает пассажирские и грузовые рейсы в Москву

Korean Air приостанавливает все пассажирские и грузовые перевозки в Москву и Владивосток и обратно до конца апреля.

Это компания подтвердила в комментарии CNN.

Грузовые рейсы с промежуточной посадкой в ​​Москве также включены в остановку.

Korean Air также меняет маршруты своих рейсов во избежание российского воздушного пространства, ссылаясь на "эксплуатационные проблемы и проблемы безопасности".

Рейсы из Сеула в Европу будут перенаправлены в Китай, Казахстан и Турцию, что увеличит время полета на 2 часа 45 минут.

Рейсы из восточных районов Северной Америки в Сеул будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан, что добавит около двух часов для некоторых рейсов.

Экономическая правда