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Нефть упала до 2-недельного минимума

Вторник, 15 марта 2022, 11:14

Цены на нефть во вторник (15.03) продолжили падение, опустившись до двухнедельного минимума, поскольку переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной ослабили опасения по поводу дальнейших перебоев с поставками.

Об этом пишет reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 5,95 доллара, или 5,6%, до 100,95 доллара за баррель в начале сессии.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) упала ниже уровня 100 долларов впервые с 1 марта, упав на 5,49 доллара, или 5,3%, до 97,52 доллара за баррель. 

Оба эталона снизились более чем на 5% накануне.

Брент потерял почти 40 долларов с момента достижения 7 марта 14-летнего максимума в 139,13 доллара за баррель. Американская нефть упала более чем на 30 долларов с момента достижения максимума с 2008 года в 130,50 доллара за баррель около недели назад.

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Экономическая правда
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