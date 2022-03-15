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Укр / Рус

Крупнейшая немецкая страховая Allianz прекратит страхование нового бизнеса и инвестиции в РФ

Вторник, 15 марта 2022, 11:36

Крупнейшая немецкая страховая компания и одна из крупнейших в мире Allianz прекратит страхование нового бизнеса и не будет осуществлять новые инвестиции в России.

Об этом передает reuters.

Allianz сообщила, что на долю ее операций в России и Украине пришлось менее 0,2% выручки и операционной прибыли компании в 2021 году. Общий объем инвестиций в эти страны составляет около 0,3% инвестиционного портфеля в размере 808,5 млрд евро, отмечается в сообщении компании.

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