Крупнейшая немецкая страховая Allianz прекратит страхование нового бизнеса и инвестиции в РФ

Крупнейшая немецкая страховая компания и одна из крупнейших в мире Allianz прекратит страхование нового бизнеса и не будет осуществлять новые инвестиции в России.

Об этом передает reuters.

Allianz сообщила, что на долю ее операций в России и Украине пришлось менее 0,2% выручки и операционной прибыли компании в 2021 году. Общий объем инвестиций в эти страны составляет около 0,3% инвестиционного портфеля в размере 808,5 млрд евро, отмечается в сообщении компании.