Крупнейшая нефтяная компания Норвегии прекращает торговлю российскими энергоресурсами
Вторник, 15 марта 2022, 11:02
Крупнейшая нефтяная компания Норвегии Equinor прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами.
Об этом говорится на их сайте.
"Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России", - говориться в сообщении.
Там добавили, что Equinor имеет определенные договорные обязательства, вытекающие из договоров, заключенных до вторжения. Сюда входят контракты, подписанные в январе этого года.Прием этих грузов будет осуществляться в полном соответствии с действующими санкциями.
Напоминаем:
Ранее Equinor начала процесс выхода из своих проектов в России.
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