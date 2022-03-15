Крупнейшая нефтяная компания Норвегии прекращает торговлю российскими энергоресурсами

Крупнейшая нефтяная компания Норвегии Equinor прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами.

Об этом говорится на их сайте.

"Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России", - говориться в сообщении.

Там добавили, что Equinor имеет определенные договорные обязательства, вытекающие из договоров, заключенных до вторжения. Сюда входят контракты, подписанные в январе этого года.Прием этих грузов будет осуществляться в полном соответствии с действующими санкциями.

Напоминаем:

Ранее Equinor начала процесс выхода из своих проектов в России.