СБУ задержала хакера, обеспечивавшего оккупантам мобильную связь в Украине

Служба безопасности заявляет о задержании хакера, обеспечивающего оккупантам мобильную связь в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

С помощью этого коллаборанта враг:

анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;

рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;

передавал команды и указания передовым группам русских захватчиков.

В СБУ установили, что за один день из-за этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них – от высшего руководства вражеской армии.

"Сейчас коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении.

Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем – кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев", - заявляют в СБУ.

Экономическая правда