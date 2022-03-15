СБУ задержала хакера, обеспечивавшего оккупантам мобильную связь в Украине
Служба безопасности заявляет о задержании хакера, обеспечивающего оккупантам мобильную связь в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.
С помощью этого коллаборанта враг:
- анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;
- рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;
- передавал команды и указания передовым группам русских захватчиков.
В СБУ установили, что за один день из-за этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них – от высшего руководства вражеской армии.
"Сейчас коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении.
Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем – кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев", - заявляют в СБУ.
Экономическая правда
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