НБУ предупреждает о новых мошеннических схемах во время войны

Нацбанк предупредил о новых мошеннических схемах, которыми мошенники даже в военное время не оставляют попыток обмануть граждан.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как действуют мошенники во время войны?

1️⃣ Под видом эвакуационных перевозок граждан мошенники просят подписку на карту, однако взятые на себя обязательства не выполняются и просто исчезают.

"Покупайте билеты на поезда или автобусы только на официальных онлайн-ресурсах. В случае перевозок частными авто незнакомыми лицами настаивайте на подписке наличными в момент отправки, не перечисляйте им средства авансом", - объясняют в НБУ.

2️⃣ Публикуют фейковые объявления о готовности сдать в аренду переселенцам квартиры в безопасных регионах и просят внести подписку на карту, а после получения средств отключают соответствующий номер.

"Пытайтесь проверить таких "предоставителей услуг" несколькими способами. Если в городе, где вы планируете снять жилье, у вас есть знакомые, попросите лично проверить жилье по адресу и по возможности ознакомиться с арендодателями".

Кроме того, попробуйте "забронировать" квартиру с обещанием перевести средства в ближайшее время, а затем позвонить по телефону с этой же просьбой из разных номеров. Если вам даже не упомянут в разговоре, что у них уже есть "бронь", велика вероятность, что это мошенники", - отмечают в регуляторе.

3️⃣ Делают фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, якобы пострадавших от военной агрессии.

Есть случаи, когда мошенники находят фото пострадавших людей в Интернете и собирают деньги на помощь пострадавшим.

4️⃣ Создают фишинговые (мошеннические) сайты, похожие на сайты настоящих благотворительных фондов, где якобы можно перевести средства в поддержку Вооруженных сил Украины.

"Из-за фишинговых сайтов мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.

Сайты визуально похожи на сайты настоящих благотворительных фондов, но отличаются адресом сайта", – предупреждают в Нацбанке.

Там рекомендуют проверять правильность названия сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные. Адресы настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи за исключением одного или нескольких символов.

Если вы получили ссылку на сайт благотворительного фонда в мессенджере, SMS или на e-mail или увидели соответствующую ссылку в публикации в социальных сетях не от официального источника, не переходите по ссылке.

Лучше введите в поисковике название необходимого сайта и только тогда переходите на вебресурс", - объясняет Нацбанк.

Национальный банк также напомнил, что открыл специальные счета по сбору средств.

Сделать скорый перевод с карты на армию: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.

Перевести средства в помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine.

Экономическая правда