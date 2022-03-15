Россия ввела запрет на поставки зерна странам "таежного" союза
Вторник, 15 марта 2022, 08:30
Российские власти вводят запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза.
Об этом сообщается на сайте российского правительства.
В число стран-участников союза входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Также введен запрет на вывоз сахара в третьи страны.
Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года.
Экономическая правда
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