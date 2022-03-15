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Россия ввела запрет на поставки зерна странам "таежного" союза

Вторник, 15 марта 2022, 08:30

Российские власти вводят запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза.

Об этом сообщается на сайте российского правительства.

В число стран-участников союза входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Также введен запрет на вывоз сахара в третьи страны. 

Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года.

Экономическая правда

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РФ зепно экспорт

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