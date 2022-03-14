Рада планирует убрать тендеры на публичных закупках на время войны
Верховная Рада планирует отменить обязательные тендеры на Prozorro для публичных закупок во время действия военного положения и 90 дней после его окончания.
Об этом известно из проекта закона №7164, имеющегося в распоряжении редакции.
Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде, однако документы к нему не опубликованы.
Так, осуществление закупок товаров, работ и услуг на период военного действия определяется Кабинетом министров. Публичные закупки должны проходить на конкурсной основе на площадке Prozorro.
Заказчики (т.е. органы власти) после осуществления закупок должны опубликовать заключенный договор в электронной системе закупок в течение пяти дней после подписания.
Экономический комитет в понедельник поддержал документ и рекомендовал депутатам его поддержать.
В 2020 году правительство уже частично отменяло тендерные закупки во времена кризиса – в марте, после начала пандемии, государственным заказчикам разрешили покупать самые необходимые товары и услуги для противодействия коронавирусу без аукционов. Тогда это делалось, чтобы ускорить и упростить процесс закупок.
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