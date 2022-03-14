Всемирный банк объявил о дополнительных 200 миллионах долларов Украине

Всемирный банк объявил о выделении почти 200 млн долларов США дополнительного финансирования для поддержки социальных услуг в Украине для уязвимых групп населения.

Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Это финансирование является частью пакета поддержки в размере 3 миллиардов долларов, который Группа Всемирного банка ранее объявила о подготовке для Украины в ближайшие месяцы. 350 миллионов долларов из этой суммы уже было выплачено Украине.

Также Мирбанк сообщил, что в рамках усилий по мобилизации Австрия внесла 10 млн евро (11 млн долларов США - ЭП) в мультидонорский трастовый фонд (MDTF), созданный Всемирным банком для облегчения направления грантовых ресурсов от доноров в Украину. Это увеличивает текущую общую сумму MDTF до 145 миллионов долларов.