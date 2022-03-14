Все разделы
Укр / Рус

В ЕС приостановили действие лицензий десятков российских авиакомпаний

Понедельник, 14 марта 2022, 22:22

Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA) приостановило действие лицензий десятков российских авиаперевозчиков, в том числе на продукцию, запчасти и приборы, тренировочные центры и т.д.

Об этом сообщается на сайте регулятора, Интерфакс-Украина.

Так, согласно введенным 26 февраля санкциям Евросоюза против России, "запрещено оказывать техническую помощь или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, пригодными для использования в авиации или космической промышленности".

Соответственно, EASA приняло решение приостановить действие всех выданных им сертификатов, включая сертификаты на продукты, части и приборы, а также сертификаты для организаций и тренировочных устройств для имитации полетов, если владелец сертификата находится либо проживает в России, либо иным образом подпадает под санкции.

В списке организаций с приостановленными сертификатами перечислены крупнейшие российские авиакомпании, такие как Аэрофлот, S7, Волга-Днепр, Уральские авиалинии, Азур и другие.

Еврорегулятор также приостановил действие своих сертификатов пригодности для третьих стран для 43 российских авиаперевозчиков. Самолеты не вправе совершать рейсы без таких сертификатов.

Кроме того, лицензии остановлены у ряда предприятий сферы технического обслуживания авиатехники и на изготовленные в России воздушные суда Superjet 100 и Ту-204.

EASA временно приостановило прием и рассмотрение заявок на сертификацию, уже поступивших от российских организаций.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ЕС Авиакомпании

powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕС одобрит новые санкции против российских нефтяных компаний, но покупать нефть продолжит 14 марта 2022, 16:52
ЕС готовит новые санкции против РФ: запрет на инвестиции, олигархи и предметы роскоши 13 марта 2022, 22:03
Саммит ЕС принял решение с поддержкой европерспективы Украины 11 марта 2022, 08:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте