США допускают полный запрет на импорт из РФ и закрытие международных водных путей

Соединенные Штаты допускают среди последующих санкций полное эмбарго на российскую продукцию, а также блокировку международных водных путей для российских судов.

Об этом замминистра финансов США Валли Адьемо рассказал в интервью CNBC.

На вопрос интервьюерки о том, насколько вероятно воплощение просьбы президента Владимира Зеленского относительно закрытия международных водных путей для российских судов и полного эмбарго на российскую продукцию, Адьем ответил следующее:

"Мы продолжим оказывать давление на российскую экономику, чтобы она потеряла способность к силовому влиянию. Мы будем дальше преследовать российские элиты, чтобы лишить ресурсов президента Путина. Мы будем использовать экспортный контроль, чтобы ухудшить их способность влиять на будущее, что согласуется с тем, чего просил президент Зеленский".

Он отметил, что США определили цель внедрять такие меры, которые оказали бы максимальное влияние на России, и при этом наносили минимальный ущерб для стран-союзниц.