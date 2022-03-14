"Срочно нужен мир". Российский миллиардер предупредил о дефиците продуктов из-за войны в Украине

Андрей Мельниченко Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Российская военная агрессия в Украине может привести к разгону продовольственной инфляции и глобальному дефициту продуктов.

Об этом заявил миллиардер Андрей Мельниченко изданию Reuters.

"Одной из жертв этого кризиса станет сельское хозяйство и продовольствие. Он уже привел к стремительному росту цен на удобрения, которые стали недоступны для фермеров. Теперь он приведет к еще более высокой продовольственной инфляции в Европе и вероятному дефициту продовольствия в беднейших странах мира", – спрогнозировал Мельниченко.

Он назвал происходящее в Украине "поистине трагичным" и заявил: "Нам срочно нужен мир". Мельниченко родился в Белоруссии, его мать — украинка, пишет Reuters.

Мельниченко до недавнего времени был бенефициаром производителя минеральных удобрений "Еврохим". 9 марта Мельниченко попал под санкции ЕС, введенные в ответ на начало войны РФ в Украине.

После этого бизнесмен был вынужден уйти с постов члена совета директоров и неисполнительного директора СУЭК и "Еврохима" и снизить доли в компаниях до 0%. До санкций миллиардеру принадлежало 100% акций "Еврохима" и 92,2% СУЭК.

В комментарии Forbes Мельниченко подчеркнул, что не имеет отношения к событиям в Украине и считает введенные против него ограничения абсурдными.

На прошлой неделе газета La Repubblica сообщила, что власти Италии в рамках санкций ЕС арестовали 142-метровую яхту Мельниченко Sailing Yacht A. Судно считается крупнейшей в мире частной парусной яхтой, его стоимость оценивается в 530 млн евро.