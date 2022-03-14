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БЭБ призывает бизнес не завышать цены

Понедельник, 14 марта 2022, 19:20

Бюро экономической безопасности обращается к украинскому бизнесу с предостережением относительно необоснованного завышения цен на проживание, услуги и товары.

Об этом заявил директор БЭБ Вадим Мельник.

"Это недопустимо во время военных действий, на фоне падения покупательной способности населения. Поэтому сегодня мы отслеживаем и отрабатываем каждый такой случай. Собранные материалы будут направляться в Государственную налоговую службу, Госпродпотребслужбу, Национальную полицию и другие для дальнейшего принятия мер.

При определении признаков правонарушений при отработке фактов установления необоснованно высоких цен будут приниматься меры по немедленному их пресечению и привлечению виновных к определенной законом ответственности. Всех нарушителей предостерегаем от таких действий", – заявил Мельник.

С начала марта сотрудниками БЭБ получено 275 сообщений через специально созданный телеграмм-бот и почту.

Больше всего сообщений поступило из Львовской области – 63, Днепропетровской – 46, Киевской области и г. Киева – 40.

Большинство сообщений от граждан касаются завышения цен на проживание и отдельных товаров повседневного потребления. Кроме того, установлены факты завышения цен на топливо по некоторым сетям АЗС.

Экономическая правда

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БЭБ бизнес цены

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