Российские "Яндекс.Музыка" и "VK Музыка" не могут добавить в каталоги иностранные новинки
Российские музыкальные стриминговые сервисы "Яндекс.Музыка" и "VK Музыка" не могут добавить в свои каталоги последние релизы иностранных исполнителей.
Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службы "ВКонтакте" и "Яндекс.Музыка".
Ранее об остановке деятельности в РФ заявили крупнейшие лейблы Universal, Warner и Sony Music.
Представители "Яндекс.Музыки" рассказали, что "доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России".
При этом компания не уточнила, какие новинки сейчас недоступны пользователям. А треки, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объеме.
Об ограничениях доступа рассказали и представители "VK Музыки".
Там заявили, что новинки Universal, Warner и Sony Music "временно не выпускаются" на сервисе, но более ранний контент, за редким исключением, доступен.
"Решение о точечном изъятии своих треков принимают артисты, но это единичные случаи", - добавили в пресс-службе.
Экономическая правда
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