Из-за войны ArcelorMittal Кривой Рог теряет 4,1 миллиарда долларов выручки
ArcelorMittal заявила, что санкции против РФ влияют на источники поставки сырья на комбинат в Кривом Роге.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что ArcelorMittal Кривой Рог – крупнейший производитель стали в Европе. Компания в прошлом году произвела 4,9 млн. тонн стали и 11,7 млн. тонн железной руды на украинских шахтах в 2021 году.
При этом продажи клиентам в Украине и России в прошлом году составили около 2,5 миллиарда долларов.
А выручка по поставке сырья украинским предприятиям – 4,1 млрд долл. в 2021 году.
"Санкции против России влияют на источники сырья для компании, а также потенциально на рынки сбыта других операций группы в СНГ", - заявили в компании.
Напомним:
ArcelorMittal приняла решение приостановить производство стали в Кривом Роге, чтобы обеспечить безопасность людей и активов.
Экономическая правда
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