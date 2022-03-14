Из-за войны ArcelorMittal Кривой Рог теряет 4,1 миллиарда долларов выручки

ArcelorMittal заявила, что санкции против РФ влияют на источники поставки сырья на комбинат в Кривом Роге.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что ArcelorMittal Кривой Рог – крупнейший производитель стали в Европе. Компания в прошлом году произвела 4,9 млн. тонн стали и 11,7 млн. тонн железной руды на украинских шахтах в 2021 году.

При этом продажи клиентам в Украине и России в прошлом году составили около 2,5 миллиарда долларов.

А выручка по поставке сырья украинским предприятиям – 4,1 млрд долл. в 2021 году.

"Санкции против России влияют на источники сырья для компании, а также потенциально на рынки сбыта других операций группы в СНГ", - заявили в компании.

Напомним:

ArcelorMittal приняла решение приостановить производство стали в Кривом Роге, чтобы обеспечить безопасность людей и активов.

Экономическая правда