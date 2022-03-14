Украинские аптекари просят не верить фейкам о закрытых аптеках

Аптекари опровергают фейки о том, что аптечные сети в Украине прекратили работу, и украинцы остались без доступа к медикаментам.

Об этом заявляет "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", в которую объединились украинские сетевые аптеки.

"Все аптеки и аптечные сети сегодня сотрудничают с Минздравом и крупными логистическими компаниями, чтобы стабильно снабжать гражданское население лекарствами.

Однако в сети все чаще можно увидеть информацию о якобы повально закрытых аптеках. "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" категорически опровергает многочисленные фейки о том, что аптечные сети в Украине прекратили работу, и украинцы остались без доступа к медикаментам", - говорится в сообщении.

"Подобные фейки распространяют политически заинтересованные источники, однако эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Конечно, проблемы есть, и их, к сожалению, немало, но аптеки продолжают работать, хоть и не все.

В сегодняшних суровых реалиях украинские аптекари проявляют поистине героическую смелость и преданность своему делу. Несмотря на сбои в работе и проблемы со снабжением дистрибьюторами и производителями лекарственных средств, аптеки пытаются поддерживать ассортимент лекарств и соблюдать график работы", - говорят в ассоциации.

Главные проблемы, из-за которых некоторые аптеки остаются закрытыми:

Блокада городов и складов, затруднение или невозможность доставки определенных лекарств в некоторых городах.

Нехватка в некоторых регионах мощностей поставщиков.

Отсутствие персонала.

Разгромление аптек в результате боевых действий.

"В больших городах, как Киев, Харьков, Николаев и т.д., фармацевты не могут ехать на работу через весь город. Именно поэтому в ассоциации решили, что сотрудники аптек будут работать в заведениях, ближайших к месту жительства и мест укрытия в случае сообщения об угрозе.

Многие аптеки остаются закрытыми, поскольку часть украинцев эмигрировала в более безопасные места, в том числе фармацевты и медики. Поэтому сейчас открыто немало вакансий, и аптечные сети с удовольствием принимают на работу студентов по специальности и других специалистов, квалификация которых причастна к фармацевтике", - говорится в сообщении.

Заполнять форму заявки на работу можно по ссылке: https://forms.gle/oWph6KfzKDUPzEnf6

"Проблемы в работе аптек есть, но все у них есть варианты решения. У украинцев есть доступ к лекарственным средствам, прямо сейчас аптеки перестали быть в пешей доступности", - резюмируют в ассоциации.

Экономическая правда