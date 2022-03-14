В Казахстане запретили вывозить валюту и золото на сумму свыше 10 тысяч долларов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом запретил вывозить из страны иностранную валюту на сумму более 10 000 тысяч долларов по курсу Нацбанка на дату вывоза и золотые слитки.

Об этом говориться в его указе на официальном сайте.

Вводится запрет на вывоз золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота "Altyn barys" и из серебра "Kumis barys", выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.

Отмечается, что указ подписан для защиты национальных интересов Казахстана и обеспечения финансовой стабильности.