В Казахстане запретили вывозить валюту и золото на сумму свыше 10 тысяч долларов
Понедельник, 14 марта 2022, 15:57
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом запретил вывозить из страны иностранную валюту на сумму более 10 000 тысяч долларов по курсу Нацбанка на дату вывоза и золотые слитки.
Об этом говориться в его указе на официальном сайте.
Вводится запрет на вывоз золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота "Altyn barys" и из серебра "Kumis barys", выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.
Отмечается, что указ подписан для защиты национальных интересов Казахстана и обеспечения финансовой стабильности.
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