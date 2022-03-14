В Минцифры советуют не перегружать мобильные сети: как это сделать

В Миницифре советуют не перегружать мобильные сети, чтобы оставаться постоянно на связи.

Об этом говорится в сообщении министерства Telegram.

"Ежедневно наша армия дает отпор оккупантам по всем направлениям, а операторы и провайдеры продолжают обеспечивать украинцев мобильной связью и интернетом. А также восстанавливать сети в тех районах, где это возможно.

Но, чтобы связь работала стабильно, призываем украинцев снизить нагрузку на мобильные сети", - заявляют в ведомстве.

Как это сделать:

Всегда по возможности подключаться к Wi-Fi сети или пользоваться фиксированным Интернетом.

Выключать функцию автоматической загрузки файлов и медиа в мессенджерах на телефонах. Это можно сделать в настройках телефона и мессенджера.

Старайтесь по возможности смотреть видео в меньшем качестве.

Уменьшите время видеоконференций до минимума.

Не загружайте большие файлы фильмы, игры и т.д.

Экономическая правда