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В Минцифры советуют не перегружать мобильные сети: как это сделать

Понедельник, 14 марта 2022, 14:47

В Миницифре советуют не перегружать мобильные сети, чтобы оставаться постоянно на связи.

Об этом говорится в сообщении министерства Telegram.

"Ежедневно наша армия дает отпор оккупантам по всем направлениям, а операторы и провайдеры продолжают обеспечивать украинцев мобильной связью и интернетом. А также восстанавливать сети в тех районах, где это возможно.

Но, чтобы связь работала стабильно, призываем украинцев снизить нагрузку на мобильные сети", - заявляют в ведомстве.

Как это сделать:

  • Всегда по возможности подключаться к Wi-Fi сети или пользоваться фиксированным Интернетом.
  • Выключать функцию автоматической загрузки файлов и медиа в мессенджерах на телефонах. Это можно сделать в настройках телефона и мессенджера.
  • Старайтесь по возможности смотреть видео в меньшем качестве.
  • Уменьшите время видеоконференций до минимума.
  • Не загружайте большие файлы фильмы, игры и т.д.

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Минцифра связь

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