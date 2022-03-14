ЕС может запретить экспорт автомобилей в Россию стоимостью более 50 тысяч евро

Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запретить экспортировать в Россию автомобили стоимостью более 50 тысяч евро.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов.

"Предлагаемый запрет будет применяться к моделям нескольких европейских автомобильных брендов, включая Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche", – отмечает медиа.

Мероприятие коснется также лодок, самолетов, кресельных подъемников и мотоциклов стоимостью более 5 тысяч евро.

В понедельник COREPER может согласовать четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Новые санкции ЕС будут включать отмену статуса страны наибольшего содействия для России, меры против российской элиты, ограничение доступа к криптоактивам, а также другие ограничения.

Рассматриваются и санкции против государственных предприятий РФ, еще не попавших в "черные списки", например, в сфере авиации и кораблестроения.

По словам источников, изучаются варианты запрета на импорт из России продукции из стали, запрет новых инвестиций в энергетический сектор России и экспорт в РФ предметов роскоши.