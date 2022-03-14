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В России решили по-другому считать курс рубля

Понедельник, 14 марта 2022, 12:18

Банк России расширит временной диапазон расчета официального курса рубля "для повышения репрезентативности курса доллара".

Об этом говорится в сообщении центробанка страны-агрессора.

"Официальный курс доллара будет устанавливаться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени. Ранее период расчета составлял 10:00 — 11:30 мск", – говорится в сообщении.

Регулятор считает, что расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. "Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов", – сообщили там.

Экономическая правда

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рубль РФ

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