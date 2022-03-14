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Белорусско-китайское предприятие по сборке Geely приостановит производство

Понедельник, 14 марта 2022, 11:27

Совместное белорусско-китайское предприятие "БелДжи", на котором собираются автомобили Geely, приостановит производство.

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-центр завода.

Причиной этого называют нарушения логистических связей и перебоями в поставках материалов и комплектующих из КНР.

На предприятии уверяют, что временная пауза не отразится на продаже и обслуживании автомобилей Geely в Беларуси.

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Экономическая правда
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