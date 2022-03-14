Белорусско-китайское предприятие по сборке Geely приостановит производство

Совместное белорусско-китайское предприятие "БелДжи", на котором собираются автомобили Geely, приостановит производство.

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-центр завода.

Причиной этого называют нарушения логистических связей и перебоями в поставках материалов и комплектующих из КНР.

На предприятии уверяют, что временная пауза не отразится на продаже и обслуживании автомобилей Geely в Беларуси.