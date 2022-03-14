Белорусско-китайское предприятие по сборке Geely приостановит производство
Понедельник, 14 марта 2022, 11:27
Совместное белорусско-китайское предприятие "БелДжи", на котором собираются автомобили Geely, приостановит производство.
Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-центр завода.
Причиной этого называют нарушения логистических связей и перебоями в поставках материалов и комплектующих из КНР.
На предприятии уверяют, что временная пауза не отразится на продаже и обслуживании автомобилей Geely в Беларуси.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua