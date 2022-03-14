РосСМИ: продукция P&G в России подорожала на 40%

Крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G (Ariel, Fairy, Pampers, Gillette) повышает отпускные цены в среднем на 40%, что объясняется удорожанием логистики, материалов и девальвацией рубля.

Об этом пишет kommersant.

Как объясняет издание, компания поставляла часть продукции в РФ из Польши, поэтому сейчас ей приходится радикально перестраивать логистику, что неизбежно увеличивает себестоимость.

Напоминаем:

P&G объявила о приостановке инвестиций в российский бизнес, в том числе в маркетинг и промо. Также компания намерена сократить портфель в РФ, оставив основные товары.