Все украинские АЭС работают – Энергоатом

В "Энергоатоме" заявили, что по состоянию на 09.30 14 марта действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

"Текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на атомных станциях и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм", - заявляют в компании.

"В условиях военного положения и полномасштабной агрессии России Энергоатом усилил контроль и определил исключительную приоритетность безопасности ядерных установок над всеми остальными.

Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем", - говорится в сообщении.

"Энергоатом" добавляет, что Запорожская АЭС и город Энергодар уже 10 суток находятся под контролем российских военных формирований.

По состоянию на утро 14 марта на территории станции находится:

50 единиц техники врага;

около 400 русских военных;

много взрывчатки и оружия.

В настоящее время все 6 энергоблоков Запорожской АЭС контролируются украинским персоналом, смены имеют возможность ротации.

"Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков. Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию ​​тщательно проверяется вооруженными террористами.

Все это негативно влияет на работу и ставит под угрозу ядерную и радиационную безопасность", - подчеркивает "Энергоатом".

Из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарством первой необходимости.

Экономическая правда