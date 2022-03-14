На поддержку армии и гумпомощь уже собрали более 11,8 миллиардов – НБУ

В Нацбанке заявили, что на поддержку армии и гуманитарную помощь собрали уже более 11,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О спецсчете для помощи армии

По состоянию на 14 марта на спецсчет, который Нацбанк открыл для поддержки ВСУ, было перечислено более 11,6 млрд грн в эквиваленте.

"Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира)", - добавляют в НБУ.

В частности, почти 3,4 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Сейчас остаток средств на спецсчете составляет около 145,8 млн грн, - говорят в регуляторе.

Из полученных на спецсчет средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных около 11,5 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на нужды Министерства обороны Украины – всего 8 097,4 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 9 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; ;

на нужды Государственной пограничной службы – всего 826,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн).

Для помощи украинской армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.

О счете для гуманитарных нужд

По состоянию на 14 марта на счет Министерства социальной политики, которое Нацбанк открыл для гуманитарных целей, в общей сложности было перечислено 257,6 млн грн в эквиваленте.

"В общей сложности свыше 128 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты). В настоящее время остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет 257,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Получателем и распорядителем поступающих на счет средств, открытых Нацбанком, являются Минсоцполитики.

Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine.

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Экономическая правда