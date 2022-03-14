Ведущий производитель промышленных компрессоров отказывается от новых заказов из РФ

Швейцарская компания Burckhardt Compression, один из ведущих мировых производителей промышленных поршневых компрессоров, не будет принимать новые заказы из России.

Об этом говорится в заявлении компании.

"С большим тревогой и ужасом Burckhardt Compression наблюдала за новостями о конфликте между Россией и Украиной.

Как следствие, совет директоров и правления решили больше не принимать новые заказы из России или для нее до дальнейшего сообщения. Решение вступает в силу немедленно", – заявили в компании.

Там добавили, что у них нет дочерних компаний или собственных сотрудников в России и Украине.

"В среднем в течение многих лет примерно 2-5% продаж Burckhardt Compression приходилось на Россию", – отметили в компании.

Burckhardt Compression AG – швейцарская компания, специализирующаяся на производстве поршневых компрессоров.

Экономическая правда