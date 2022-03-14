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Ведущий производитель промышленных компрессоров отказывается от новых заказов из РФ

Понедельник, 14 марта 2022, 09:58

Швейцарская компания Burckhardt Compression, один из ведущих мировых производителей промышленных поршневых компрессоров, не будет принимать новые заказы из России.

Об этом говорится в заявлении компании.

"С большим тревогой и ужасом Burckhardt Compression наблюдала за новостями о конфликте между Россией и Украиной.

Как следствие, совет директоров и правления решили больше не принимать новые заказы из России или для нее до дальнейшего сообщения. Решение вступает в силу немедленно", – заявили в компании.

Там добавили, что у них нет дочерних компаний или собственных сотрудников в России и Украине.

"В среднем в течение многих лет примерно 2-5% продаж Burckhardt Compression приходилось на Россию", – отметили в компании.

Burckhardt Compression AG – швейцарская компания, специализирующаяся на производстве поршневых компрессоров.

Экономическая правда

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компании Швейцария Россия

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