В Украине без электричества остается более тысячи населенных пунктов – ГСЧС

По состоянию на утро 14 марта в Украине остаются обесточенными 1003 населенных пункта.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Сейчас обесточены 1003 населенных пункта, из них частично – 20. ГСЧС для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлекла 12 генераторов, из них пять – для обеспечения электроэнергией больниц", – говорится в сообщении.

Экономическая правда