В Украине без электричества остается более тысячи населенных пунктов – ГСЧС
Понедельник, 14 марта 2022, 09:42
По состоянию на утро 14 марта в Украине остаются обесточенными 1003 населенных пункта.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Сейчас обесточены 1003 населенных пункта, из них частично – 20. ГСЧС для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлекла 12 генераторов, из них пять – для обеспечения электроэнергией больниц", – говорится в сообщении.
Экономическая правда
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