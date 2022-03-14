В Японии криптобиржам приказали соблюдать санкционные правила против РФ

Японские власти приказали криптобиржам не обрабатывать транзакции, связанные с криптоактивами, которые подпадают под санкции по замораживанию активов РФ и Беларуси из-за войны в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Этот шаг был сделан после заявления Группы семи (G7) в пятницу, где говорится, что западные страны "установят расходы российских деятелей, использующих цифровые активы для увеличения и передачи своего богатства".

"Среди стран G7 растет обеспокоенность, что криптовалюты используются российскими структурами в качестве лазейки для обхода финансовых санкций, наложенных на страну за вторжение в Украину.

В пятницу Министерство финансов США обнародовало новые указания, согласно которым американские криптовалютные фирмы не должны участвовать в транзакциях с подсанкционными лицами", – пишет агентство.

"Япония усилит меры против перевода средств с использованием криптоактивов, что нарушает введенные санкции", - говорится в совместном заявлении органа финансового надзора (FSA) и Министерства финансов.

За несанкционированные платежи лицам, находящимся под санкциями, в том числе через криптоактивы, грозит до трех лет заключения или штраф в размере 1 миллиона иен (8487,52 долларов), заявили в FSA.

По данным отраслевой ассоциации, на 4 марта в Японии действовала 31 криптобиржа.

Экономическая правда