Все разделы
Укр / Рус

НБУ снял разрешение на свободный вывоз более 10 тысяч евро за границу

Понедельник, 14 марта 2022, 09:19

Национальный банк вернул требование о предоставлении подтверждающих документов при вывозе за границу валютных ценностей на сумму свыше 10 тысяч евро в эквиваленте.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Решение вернуть требование о предоставлении подтверждающих документов было принято с целью предотвращения выведения капитала за границу, учитывая коммуникации с соответствующими органами госвласти", – говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что граждане должны декларировать валюту стоимостью выше 10 тыс. евро при вывозе ее за границу.

Напоминаем:

Ранее Национальный банк на время военного положения отменил требование о предоставлении документов о снятии наличных со счетов и покупке банковских металлов при пересечении границы с валютными ценностями стоимостью свыше 10 тыс. евро (в эквиваленте).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ валюта

powered by lun.ua
Материалы по теме
Сколько валюты купил и продал Нацбанк с начала военного положения 13 марта 2022, 18:24
НБУ опроверг фейк о прекращении работы системы электронных платежей 13 марта 2022, 17:48
Межбанковский валютный рынок постепенно возобновляет работу – НБУ 13 марта 2022, 11:59
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте