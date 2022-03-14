НБУ снял разрешение на свободный вывоз более 10 тысяч евро за границу

Национальный банк вернул требование о предоставлении подтверждающих документов при вывозе за границу валютных ценностей на сумму свыше 10 тысяч евро в эквиваленте.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Решение вернуть требование о предоставлении подтверждающих документов было принято с целью предотвращения выведения капитала за границу, учитывая коммуникации с соответствующими органами госвласти", – говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что граждане должны декларировать валюту стоимостью выше 10 тыс. евро при вывозе ее за границу.

Напоминаем:

Ранее Национальный банк на время военного положения отменил требование о предоставлении документов о снятии наличных со счетов и покупке банковских металлов при пересечении границы с валютными ценностями стоимостью свыше 10 тыс. евро (в эквиваленте).

Экономическая правда