Японская компания Ricoh, специализирующаяся на производстве принтеров, фотоаппаратов и других многофункциональных устройств, заявила о приостановке поставок в РФ.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Сейчас Украина и близлежащие территории сталкиваются с серьезным гуманитарным кризисом, многие, включая мирных жителей, погибли или были вынуждены эвакуироваться за границу.

Ricoh Group глубоко расстроена этими трагическими событиями и выражает глубокие соболезнования жертвам", - говорится в заявлении.

"В свете этих особей" компания временно приостанавливает поставки продукции в РФ.

Также Ricoh оказывает помощь пострадавшим, в частности, через пожертвования Международному Красному Кресту.

Ricoh – японская компания, производящая многофункциональные устройства, лазерные принтеры, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, микросхемы и полупроводники, программное обеспечение и сетевые решения.

Экноомическая правда