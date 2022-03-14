Японский производитель принтеров и фотоаппаратов Ricoh приостановил поставки в РФ
Японская компания Ricoh, специализирующаяся на производстве принтеров, фотоаппаратов и других многофункциональных устройств, заявила о приостановке поставок в РФ.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Сейчас Украина и близлежащие территории сталкиваются с серьезным гуманитарным кризисом, многие, включая мирных жителей, погибли или были вынуждены эвакуироваться за границу.
Ricoh Group глубоко расстроена этими трагическими событиями и выражает глубокие соболезнования жертвам", - говорится в заявлении.
"В свете этих особей" компания временно приостанавливает поставки продукции в РФ.
Также Ricoh оказывает помощь пострадавшим, в частности, через пожертвования Международному Красному Кресту.
Ricoh – японская компания, производящая многофункциональные устройства, лазерные принтеры, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, микросхемы и полупроводники, программное обеспечение и сетевые решения.
Экноомическая правда
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