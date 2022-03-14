Багамы присоединились к санкциям против России и Беларуси
Центральный банк Багам запретил подотчетным финансовым учреждениям проводить транзакции россиян и белорусов, на которые распространяется действие санкций Запада.
Об этом говорится в заявлении центробанка Багамских островов.
"После обсуждения с правительством Багам и надлежащего учета интересов юрисдикций и финансового сектора, агентства, которые входят в структуру Группы регулирования финансовых услуг, запрещают всем, кто имеет право на работу с или при посредничестве Багам, участвовать в транзакциях подсанкционных физических и юридических лиц, связанных с россией и беларусью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это постановление касается всех лиц, в отношении которых действуют санкции США, Канады, Великобритании и ЕС, введенные из-за военной агрессии против Украины.
Багамы – один из крупнейших мировых оффшорных центров, в котором проводят финансовые операции многие компании.
Экономическая правда
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